بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إضافة 4 شخصيات طبية إلى عضوية اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 442 لسنة 2020، جرى ضم: الدكتور محمد عبدالحكيم أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، والدكتور خالد عبدالمجيد أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، والدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزيرة الصحة قرارًا حمل رقم 155 لسنة 2020 بتشكيل لجنة علمية لمتابعة الحالات المرضية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور حسام حسني.

وتضم اللجنة في عضويتها عددا من المسؤولين بوزارة الصحة وأساتذة طب، وتتولى مراجعة بروتوكولات العلاج للمصابين، وتجارب الأدوية التي تجرى حاليا.