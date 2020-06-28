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نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

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زار فرع وزارة البيئة والمياه واستمع لشرح عن خدماته

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

خلال جولة تفقدية للجهات الحكومية بمنطقة الجوف، زار عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، اليوم، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للفرع المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري ومساعدوه.

واطلع نائب أمير الجوف خلال الزيارة على الجهود التي يبذلها الفرع خلال جائحة كورونا المستجد، مستمعًا من المهندس الأحمري لشرح عن خدمات الفرع الذي يقدم خدماته عن بعد والبالغ عددها 460 خدمة إلكترونية.

كما اطلع على جهود إدارة البيئة منها إطلاق مبادرة تشجير المرافق الصحية بعدد 50 ألف شتلة، واستزراع 7 أطنان من النباتات الرعوية و 1800 شجرة متنوعة الأصناف وإنشاء ثلاثة مشاتل رعوية بطاقة إنتاجية 540 ألف شتلة في العام، وتجهيز حقل الفاكهة لإنتاج 1080 شتلة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمياه عملت على تشغيل وصيانة 10 سدود بالمنطقة وتنفيذ 36 جولة رقابية على محطات ومحال بيع المياه، واستمرار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الحفر ورصد 9 مخالفات.

وبيّن "الأحمري" أن إدارة الزراعة نفذت 19 جولة تفتيشية على المحال الزراعية، وعمل زيارات للصيدليات البيطرية ومكافحة الآفات الزراعية بما يقارب 100 زيارة، ومعالجة 15 ألف شجرة في مزارع المواطنين، والكشف على الماشية ومعالجة عدد من الحالات، وإعطاء 42 ألف لقاح وتحصين، وترقيم 6000 رأس من الإبل، وإصدار 325 شهادة تصدير.

وفي ختام الزيارة، نقل نائب أمير منطقة الجوف خلال لقائه مدير ومنسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وشكر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لجميع العاملين في فرع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها وما بذلوه من جهود خلال هذه الجائحة، وتعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة، داعيًا الله أن يجنب بلادنا كل مكروه وأن يرفع هذا البلاء عن الجميع.

من جانب آخر، عبّر "الأحمري" عن شكره لنائب أمير المنطقة على لقائه منسوبي الفرع، مما يشجع الجميع على بذل مزيد من الجهود في سبيل خدمة ديننا وقيادتنا ووطننا العزيز.

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير الجوف يتفقد الجهات الحكومية بالمنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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