عبيدات : فرض حظر شامل خلال عطلة العيد مرهون بالوضع الوبائي

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المدينة نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إنه من المبكر الحديث عن عطلة عيد الأضحى، وإذا ما سيتم فرض حظر شامل أم لا.

وأشار عبيدات : الى أن موضوع عطلة العيد سيتم مناقشته من خلال لجنة الأوبئة ومن ثم إرسال توصيتها للحكومة التي هي صاحبة القرار النهائي بهذا الخصوص.

وأكد عبيدات أن قرار الحظر الشامل خلال عطلة العيد مرهون بالوضع الوبائي، وأن الوقت لا زال مبكراً حيث من الممكن أن يتغير الوضع الوبائي عالمياً وداخلياً ، وفق هلا اخبار .

وحول الوضع الوبائي حالياً داخل المملكة، قال عبيدات إن "الوضع الوبائي جيد وكل المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي مستقر وعدد الإصابات قليل ونسبة الفحوصات الايجابية قليلة بالنسبة للمجموع العام ونسبة التفشي قليلة والوضع مسيطر عليه بشكل عام".

وأضاف: "هناك 3 مرضى فقط في العناية المركزة، وهناك حالة واحدة حرجة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وبين عبيدات أن الوضع الوبائي عالمياً مختلف تماما؛ حيث يشهد العالم زيادة كبيرة بعدد الإصابات.

وأشار إلى أن هناك دول كان وضعها الوبائي مستقر لكن عادت أعداد الإصابات للازدياد بسبب تقليل الاجراءات وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد عبيدات لـ"هلا أخبار" على أنه "ما زال العالم يشهد هذا الوباء ولا بد من التنبه إلى ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات وعدم الاستعجال في التخفيف منها، ولا بد أن يبقى المواطن ملتزما بالتعليمات من تباعد اجتماعي وارتداء القفازات والكمامات".

وأشار عبيدات إلى أنه ورغم عدم الالتزام الكبير إلا أن الوضع الوبائي جيد وفرق التقصي الوبائي لا زالت تمارس عملها من خلال متابعة المخالطين للمصابين.