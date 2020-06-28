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"الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"

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"الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين" "الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"
ثبت عدم تلوثها بمواد مسرطنة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة "النيتروزامين" التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine، وتعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة -حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان- في حال التعرُّض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"؛ إذ كانت قد أصدرت بيانَيْن في الـ 29 من مايو الماضي، والـ 15 من يونيو الماضي، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء، تحتوي على مادة "ميتفورمين".

وبيَّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها، وعدم تلوثها بشوائب NDMA. مشيرة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها، وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999، أو البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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