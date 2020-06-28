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الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي

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الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي
حذَّر من اللجوء لمثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية

الديوان الأميري الكويتي: ما ذكره الدويلة غير صحيح بتاتًا ومحض افتراء على المقام السامي

أكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23 / 6 / 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 / 6 / 2020 من أنه نقل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك ، غير صحيح البتة، ومحض تقوُّل وافتراء على المقام السامي.

وأكد جراح أنه لا يجوز أن يُنسب لصاحب السمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وحذَّر الديوان الأميري من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة قد انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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