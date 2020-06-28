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بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات

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بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات
بقيادة الوطني العطوي

بمشاركة الخيبري وسالم.. الاتفاق يواصل التدريبات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية على عدة محطات، طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية بالتركيز على الاستحواذ والتمرير من لمسة واحدة، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب، وشهد المران انتظام المدافعين علي الخيبري وحسين سالم في التدريبات الجماعية، فيما خضع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري إلى تدريبات انفرادية مع الجهاز الطبي لشعوره بألم في ظهره.


وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق يوم غدٍ الاثنين تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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