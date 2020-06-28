أخبار عاجلة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم

Print
الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم

الأندية تُلزم اللاعبين بتفعيل تطبيقات وزارة الصحة على هواتفهم

واصلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تطبيق إجراءات البروتوكولات الوقائية للعودة للتدريبات الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الجديد (covid -19)..


ويأتي ذلك تعزيزاً لمبدأ السلامة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الرياضة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية لتجنب الوباء.

حيث فرض نادي الأهلي على جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي النادي بتفعيل تطبيق (توكلنا، وتباعد) على هواتفهم المحمولة اعتباراً من اليوم.


وسار نادي الاتحاد على خطى جاره في تطبيق البروتوكولات الوقائية بإلزامه جميع منسوبي النادي بتحميل التطبيقات التابعة لوزارة الصحة؛ وهي: (تطمن، تباعد، صحتي)، كما وجهت إدارة النادي بعدم دخول أي شخص غير ملتزم بتنزيل التطبيقات المشار إليها في هاتفه المحمول.


كذلك ألزمت إدارة نادي ضمك موظفي ومرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة؛ وهي: "صحتي، تطمن، تباعد"؛ وذلك قبل الدخول لمقر النادي أو التدريبات.

كما ألزمت إدارة نادي الرائد جميع مرتادي مقر النادي بضرورة تفعيل تطبيق "تباعد وتطبيق توكلنا" قبل الدخول لمقر النادي.


ويعد فريق الاتفاق أول من طبق التعليمات بإلزام اللاعبين بالدخول عبر تطبيق "توكلنا وتباعد"، وعدم السماح بالدخول لمقر النادي لمن لم يلتزم، كما اعتمد نادي الشباب الإجراء ذاته منذ تدريبات يوم أمس السبت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية