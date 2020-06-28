أخبار عاجلة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة -
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها -
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175

Print
حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175 حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 2.504.175
عدد الوفيات بلغ 125.484

حصيلة مصابي

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2.504.175 شخصًا، بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 508؛ ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة، وفقًا لـ"رويترز".


ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو (حزيران) مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل

شبكة عيون الإخبارية