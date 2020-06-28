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مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
"خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:57 مساءً
مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
ON Sport
ملاعب الأبطال - محمود فلفل: علاقة لاعبي الأهلي والزمالك ببعضهما جيدة والمنافسة داخل الملعب فقط
فيديو
ON Sport
الأحد 28 يونيو 2020 09:14 مساءً
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