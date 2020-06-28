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مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر"
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية
-
الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:36 مساءً
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منصور يقع في فخ أيوب.. الطماع آخرته وحشة
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Mbc مصر
الأحد 28 يونيو 2020 08:47 مساءً
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