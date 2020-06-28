أخبار عاجلة

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأردن : انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها

Print
الأردن : انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها الأردن : انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها

جى بي سي نيوز :- تمكنت السيدة التونسية المعنّفة في الأردن، من حل الأمر وديًا بالتعاون مع السفارة التونسية في عمان والسلطات الأردنية المعنية.

وكانت السيدة، قد تعرَّضت للعنف والضرب من قبل عائلة زوجها المتوفى، ما أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأعلنت السفارة التونسية، أنه تم استرجاع ابن السيدة وإيقاف الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى، وتأمين المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة.

يذكر أن السيدة وتُدعى "مروة"، كانت قد نشرت صورا لوجهها الذي يحمل أثار عنف، مؤكدة أنها تعرضت لتعنيف شديد من قبل عائلة زوجها المتوفي.

 وكالات

 

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا

بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا

الأردن يحشد دوليا لبلورة وإطلاق تحرك فاعل لمنع قرار “الضم” الإسرائيلي

الأردن يحشد دوليا لبلورة وإطلاق تحرك فاعل لمنع قرار “الضم” الإسرائيلي

لأول مرة في الأردن .. فتاة ترفع دعوى قضائية بعد تضرر قطتيها نفسيا

لأول مرة في الأردن .. فتاة ترفع دعوى قضائية بعد تضرر قطتيها نفسيا

نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

شبكة عيون الإخبارية