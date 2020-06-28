الأردن : انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها

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جى بي سي نيوز :- تمكنت السيدة التونسية المعنّفة في الأردن، من حل الأمر وديًا بالتعاون مع السفارة التونسية في عمان والسلطات الأردنية المعنية.

وكانت السيدة، قد تعرَّضت للعنف والضرب من قبل عائلة زوجها المتوفى، ما أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأعلنت السفارة التونسية، أنه تم استرجاع ابن السيدة وإيقاف الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى، وتأمين المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة.

يذكر أن السيدة وتُدعى "مروة"، كانت قد نشرت صورا لوجهها الذي يحمل أثار عنف، مؤكدة أنها تعرضت لتعنيف شديد من قبل عائلة زوجها المتوفي.

وكالات