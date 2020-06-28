أخبار عاجلة

مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل -
"الداخلية" تعلن عن "البروتوكولات" الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات -
"التغليف والتعقيم والدفع الإلكتروني" بروتوكولات للتوصيل المنزلي.. هنا المزيد من التفاصيل -
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية -
جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد -
3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظة شمال سيناء تحدد التصالح في المباني المخالفة

Print
محافظة شمال سيناء تحدد أسعار التصالح في المباني المخالفة محافظة شمال سيناء تحدد التصالح في المباني المخالفة

مصراوي Masrawy

05:36 م الأحد 28 يونيو 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء القرار رقم 73 لسنة 2020، بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وقرر في مادته الأولى أن يكون تقدير قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام سكني وتجاري وإداري وصناعي وخلافه على النحو التالي:

المستوى الأول للمنطقة المبين حدودها الحد البحري ساحل البحر والحد القبلي شارع الفاتح بامتداد شرقا وغربا والحد الشرقي قرية الريفيرا بالريسة والعربي أرض الجمعيات ك 17، وقيمة التصالح للمتر المسطح بالجنيه المصري "السكني 500 جنيه، إداري 600 جنيه، تجاري 850 جنيه، صناعي 500 جنيه، أخرى 600 جنيه" .

والمستوى "الأول ب" في المباني للمنطقة بحدود، الحد البحري ساحل البحر والحد القبلي طريق رفح العريش والشرقي، حدود الشيخ زويد الإدارية والغربي قرية الريفيرا الريسة "السكني 400 جنيه، الإداري 480 جنيه، التجاري 680 جنيه، الصناعي 400 جنيه وأخرى 480 جنيه" .

والمستوى "الأول ج" بحدود الجهة البحرية ساحل البحر والقبلي طريق القنطرة العريش والشرقي أرض الجمعيتان ك 17 والغربي الحدود مع "السكنى 500 جنيه والإداري 600 جنيه والتجاري 850 جنيه والصناعي 500 جنيه والأخرى 600 جنيه" .

كما أوضح القرار المستوى الثاني بمناطق حدود البحرية طريق العريش رفح والقبلي جنوب شارع الفاتح والشرقي مدخل شاليهات السعد والغربي شارع المطار "السكنى من 240 إلى 400 والإداري من 300 إلى 500 جنيه والتجاري من 408 إلى 680 جنيه".
188172-IMG_1989

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

المتحف المصري يفتح أبوابه لاستقبال الزوار بالكمامات وقياس الحرارة

المتحف المصري يفتح أبوابه لاستقبال الزوار بالكمامات وقياس الحرارة

فى أول يوم للتشغيل رئيس مصر للطيران: المعدلات فاقت كل التوقعات وأنا متفائل

فى أول يوم للتشغيل رئيس مصر للطيران: المعدلات فاقت كل التوقعات وأنا متفائل

شبكة عيون الإخبارية