★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء القرار رقم 73 لسنة 2020، بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وقرر في مادته الأولى أن يكون تقدير قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام سكني وتجاري وإداري وصناعي وخلافه على النحو التالي:

المستوى الأول للمنطقة المبين حدودها الحد البحري ساحل البحر والحد القبلي شارع الفاتح بامتداد شرقا وغربا والحد الشرقي قرية الريفيرا بالريسة والعربي أرض الجمعيات ك 17، وقيمة التصالح للمتر المسطح بالجنيه المصري "السكني 500 جنيه، إداري 600 جنيه، تجاري 850 جنيه، صناعي 500 جنيه، أخرى 600 جنيه" .

والمستوى "الأول ب" في المباني للمنطقة بحدود، الحد البحري ساحل البحر والحد القبلي طريق رفح العريش والشرقي، حدود الشيخ زويد الإدارية والغربي قرية الريفيرا الريسة "السكني 400 جنيه، الإداري 480 جنيه، التجاري 680 جنيه، الصناعي 400 جنيه وأخرى 480 جنيه" .

والمستوى "الأول ج" بحدود الجهة البحرية ساحل البحر والقبلي طريق القنطرة العريش والشرقي أرض الجمعيتان ك 17 والغربي الحدود مع بئر العبد "السكنى 500 جنيه والإداري 600 جنيه والتجاري 850 جنيه والصناعي 500 جنيه والأخرى 600 جنيه" .

كما أوضح القرار أسعار المستوى الثاني بمناطق حدود البحرية طريق العريش رفح والقبلي جنوب شارع الفاتح والشرقي مدخل شاليهات السعد والغربي شارع المطار "السكنى من 240 إلى 400 والإداري من 300 إلى 500 جنيه والتجاري من 408 إلى 680 جنيه".

