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7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- سجّل الأردن، السبت، 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1111، بحسب موجز إعلامي حول المستجد (COVID-19)، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات إلى 4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وسُجِّلت أيضا 11 حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف الموجز أنه تمّ إجراء 7234 فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 369560 فحصا.

وأكدت وزارة الصحّة مجدّداً ضرورة استخدام تطبيق (أمان) الذين يسهم في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة في وقت مبكّر.

 

 

جي بي سي نيوز

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