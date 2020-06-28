محافظ بني سويف يصدر قرارًا لتنظيم حضور العاملين بالوحدات المحلية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، قرارًا لتنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة، ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة، وخطة الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

تضمنت المادة الأولى من قرار المحافظ تكليف السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتنظيم حضور العاملين بالجهات التابعة لهم، بحيث تكون مواعيد الحضور والانصراف بالجهات التي تعمل 6 أيام أسبوعياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهرا، فيما تكون مواعيد الحضور والانصراف بالجهات التي تعمل 5 أيام أسبوعياً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وإلغاء كل قرار يخالف ذلك.

على أن يلتزم جميع العاملين بالحضور إلى العمل يوميًا، وطبقاً للقواعد المعمول بها، ويُستثنى من ذلك المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة مثل :"السكر، الضغط، أمراض الكلى، والكبد و القلب، والأورام" ويُثبت ذلك بتقرير حديث من اللجان الطبية المختصة، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس، والموظفة التي ترعى معاقًا، والموظفة التي لديها طفل أو أكثر أقل من 6 سنوات.

كما تضمن القرار: أن المصاب والمخالط لمصاب بفيروس كورونا في إجازة استثنائية لحين التعافي، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين بالجهات بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقر العمل، فضلاً عن التزام المترددين على جميع المنشآت بارتداء الكمامات والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.