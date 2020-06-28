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لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصريحات

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لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصريحات لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية من الإدلاء بتصريحات

جي بي سي نيوز :- أصدر القضاء اللبناني، اليوم السبت، قرارا قضى بمنع السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بأي تصريح.

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة، محمد مازح، في مدينة صور جنوب لبنان، قرارا يمنع بموجبه ‎السفيرة الأمريكية من التصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت شيا قالت في تصريح تلفزيوني أمس الجمعة، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان"، مشيرة إلى أن " الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

وأضافت أن "هناك عقوبات أمريكية قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى".

المصدر: ار تي 

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية