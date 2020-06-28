تعافي 44 مصاب كورونا في مستشفيات العزل بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، خروج 44 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل؛ عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية سجلت خروج 10 حالات شفاء من مستشفى "السعديين" المركزي، و6 من مستشفى "أبو حماد" المركزي، و5 من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و5 من مستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و5 من مستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و4 من مستشفى "بلبيس" المركزي، و4 من مستشفى "مشتول السوق" المركزي، و3 من مستشفى "ديرب نجم" المركزي، وحالتين من مستشفى "أبو كبير" المركزي.

وشدد مسعود، على أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، منوهًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 1760 حالة منذ بدء استقبال الحالات المصابة بمستشفيات العزل بالمحافظة، منها 284 بمستشفى "السعديين" المركزي، و249 بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و197 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و126 بمستشفى العزل "النموذجي" بفاقوس، و117 بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و110 بمستشفى "بلبيس" المركزي، و96 بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و85 بمستشفى "حميات" الزقازيق، و79 بمستشفى "ههيا" المركزي، و64 بمستشفى "الحسينية" المركزي، و55 بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و50 بمستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و46 بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و43 بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و35 بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و31 بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و30 بمستشفى "القُرين" المركزي، و19 بمستشفى "أبو كبير" المركزي، و17 بمستشفى "القنايات" المركزي، و16 بمستشفى "الزقازيق" العام، و7 بمستشفى "الزوامل" المركزي، وحالتين بمستشفى "حميات" فاقوس، وحالتين بمستشفى "الصوفية" المركزي.