أخبار عاجلة

3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تعافي 44 مصاب كورونا في مستشفيات العزل بالشرقية

Print
تعافي 44 مصاب كورونا في مستشفيات العزل بالشرقية تعافي 44 مصاب كورونا في مستشفيات العزل بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:00 م الأحد 28 يونيو 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، خروج 44 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل؛ عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية سجلت خروج 10 حالات شفاء من مستشفى "السعديين" المركزي، و6 من مستشفى "أبو حماد" المركزي، و5 من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و5 من مستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و5 من مستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و4 من مستشفى "بلبيس" المركزي، و4 من مستشفى "مشتول السوق" المركزي، و3 من مستشفى "ديرب نجم" المركزي، وحالتين من مستشفى "أبو كبير" المركزي.

وشدد مسعود، على أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، منوهًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 1760 حالة منذ بدء استقبال الحالات المصابة بمستشفيات العزل بالمحافظة، منها 284 بمستشفى "السعديين" المركزي، و249 بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و197 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و126 بمستشفى العزل "النموذجي" بفاقوس، و117 بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و110 بمستشفى "بلبيس" المركزي، و96 بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و85 بمستشفى "حميات" الزقازيق، و79 بمستشفى "ههيا" المركزي، و64 بمستشفى "الحسينية" المركزي، و55 بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و50 بمستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و46 بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و43 بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و35 بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و31 بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و30 بمستشفى "القُرين" المركزي، و19 بمستشفى "أبو كبير" المركزي، و17 بمستشفى "القنايات" المركزي، و16 بمستشفى "الزقازيق" العام، و7 بمستشفى "الزوامل" المركزي، وحالتين بمستشفى "حميات" فاقوس، وحالتين بمستشفى "الصوفية" المركزي.

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية 02

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

المتحف المصري يفتح أبوابه لاستقبال الزوار بالكمامات وقياس الحرارة

المتحف المصري يفتح أبوابه لاستقبال الزوار بالكمامات وقياس الحرارة

فى أول يوم للتشغيل رئيس مصر للطيران: المعدلات فاقت كل التوقعات وأنا متفائل

فى أول يوم للتشغيل رئيس مصر للطيران: المعدلات فاقت كل التوقعات وأنا متفائل

شبكة عيون الإخبارية