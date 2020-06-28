"الأرصاد": رياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران

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سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس