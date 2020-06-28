أخبار عاجلة

بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران

Print
"الأرصاد": رياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران "الأرصاد": رياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية

تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية

"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي

"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي

"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط

"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط

شبكة عيون الإخبارية