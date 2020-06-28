طاقم الضم الأميركي : مبادرة حسن نية اسرائيلية تجاه الاردن

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جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة إسرائيل اليوم أن طاقم صفقة القرن الأميركي يواصل نقاشاته بشأن، كيفية تطبيق عملية الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار خطة صفقة القرن الأميركية. وقد قالت جهات مطلعة على النقاش: أن من المتوقع إجراء لقاءات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر تقرير الجريدة الذي ترجمته المدينة نيوز : أنه وبناء على أنباء المرحلة الحالية من النقاشات التي لم تنته، فإن طاقم السلام الأميركي لا يعتزم منع إسرائيل من تطبيق السيادة، أي أن الإدارة الأميركية تعتقد أن بالإمكان الشروع بتطبيق الخطوة التاريخية، بيد أنه ليس من المعروف مدى المساحة التي ستجيز الولايات المتحدة لإسرائيل ضمها، وفيما إذا كانت سترفق بمبادرات حسن نية للفلسطينيين، أو خطوات أخرى تسهم في تليين الانتقادات في الدول العربية بصورة عامة وفي الأردن بصورة خاصة.

وذكرت الجريدة أن الاتجاهات في الحزب الجمهوري والجناح المحافظ في الولايات المتحدة تصب في الدعوى لتطبيق السيادة الإسرائيلية، وقد اطلقت الكثير من الشخصيات المؤيدة لترامب في الآونة الأخيرة تصريحات تدعم فيها هذا الاتجاه.

وقد نشر ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري رسالة قالوا فيها: "نحن نعرب عن تأييدنا لتطبيق خطة السلام الأميركية، بما فيها توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على الجماعات الإسرائيلية والمناطق الحيوية لأمن إسرائيل، مثل غور الأردن.

إن تطبيق هذه الخطة سيلغي تأثير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي حظر على اليهود البناء في الحي اليهودي في القدس الشرقية.

المصدر : المدينة نيوز