أخبار عاجلة

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

طاقم الضم الأميركي : مبادرة حسن نية اسرائيلية تجاه الاردن

Print
طاقم الضم الأميركي : مبادرة حسن نية اسرائيلية تجاه الاردن طاقم الضم الأميركي : مبادرة حسن نية اسرائيلية تجاه الاردن

جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة إسرائيل اليوم أن طاقم صفقة القرن الأميركي يواصل نقاشاته بشأن، كيفية تطبيق عملية الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار خطة صفقة القرن الأميركية. وقد قالت جهات مطلعة على النقاش: أن من المتوقع إجراء لقاءات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر تقرير الجريدة الذي ترجمته المدينة نيوز : أنه وبناء على أنباء المرحلة الحالية من النقاشات التي لم تنته، فإن طاقم السلام الأميركي لا يعتزم منع إسرائيل من تطبيق السيادة، أي أن الإدارة الأميركية تعتقد أن بالإمكان الشروع بتطبيق الخطوة التاريخية، بيد أنه ليس من المعروف مدى المساحة التي ستجيز الولايات المتحدة لإسرائيل ضمها، وفيما إذا كانت سترفق بمبادرات حسن نية للفلسطينيين، أو خطوات أخرى تسهم في تليين الانتقادات في الدول العربية بصورة عامة وفي الأردن بصورة خاصة.
وذكرت الجريدة أن الاتجاهات في الحزب الجمهوري والجناح المحافظ في الولايات المتحدة تصب في الدعوى لتطبيق السيادة الإسرائيلية، وقد اطلقت الكثير من الشخصيات المؤيدة لترامب في الآونة الأخيرة تصريحات تدعم فيها هذا الاتجاه.
وقد نشر ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري رسالة قالوا فيها: "نحن نعرب عن تأييدنا لتطبيق خطة السلام الأميركية، بما فيها توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على الجماعات الإسرائيلية والمناطق الحيوية لأمن إسرائيل، مثل غور الأردن.
إن تطبيق هذه الخطة سيلغي تأثير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي حظر على اليهود البناء في الحي اليهودي في القدس الشرقية.
المصدر : المدينة نيوز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا

بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا

الأردن يحشد دوليا لبلورة وإطلاق تحرك فاعل لمنع قرار “الضم” الإسرائيلي

الأردن يحشد دوليا لبلورة وإطلاق تحرك فاعل لمنع قرار “الضم” الإسرائيلي

لأول مرة في الأردن .. فتاة ترفع دعوى قضائية بعد تضرر قطتيها نفسيا

لأول مرة في الأردن .. فتاة ترفع دعوى قضائية بعد تضرر قطتيها نفسيا

نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

شبكة عيون الإخبارية