مشاجرة وصدم بالمركبات وقذف بالحجارة في شوارع "أحد رفيدة"

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الجهات المعنية ضبطت أطراف المشاجرة.. وجارٍ التحقيق في الأسباب

أظهرت مقاطع فيديو متداوَلَة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطاردة بين سيارتين، واصطدام متعمد لإحداهما بالأخرى، قبل أن يتطور الأمر للمشاجرة بين مستقليهما، وقذف بالحجارة بين أطراف المشاجرة في شوارع محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.

وبيّنت مقاطع الفيديو الموثقة من أشخاص عدة مطاردة بين مركبتين، إحداهما "جيب"، والثانية "هايلوكس"، بأحد الشوارع، وقام قائد المركبة "الجيب" بملاحقة قائد الهايلوكس، وتعمد صدمه بالقوة، وانحراف سيارته وتوقفها.

وبعد التصادم مرات عدة نزل السائقان ومرافقوهما، واندلعت مشاجرة فيما بينهم، وحاول البعض فض الشجار الذي لم يُعرف أسبابه.

من جانبها، كشفت مصادر أن الجهات المعنية قامت بضبط أطراف المشاجرة، وجارٍ التحقيق معهم وإجراء اللازم. مشاجرة جماعية أحد رفيدة