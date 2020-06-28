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رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

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رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

رسميًّا.. STC تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة لعملائها

أعلنت stc مبادرة لتيسير دفع مديونيات الفواتير القديمة، وتشمل تقديم خصومات على قيمة الفواتير بنسبة تصل إلى 50 %؛ وهو ما سيمكِّن العملاء أصحاب المديونيات السابقة من حل إشكالية مديونياتهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الشركة إنها خصصت فريقًا للتواصل مع العملاء، ومعالجة المديونيات للعملاء المتعثرين، وأنشأت لأجل ذلك وحدة خاصة للتواصل والمعالجة، هدفها التواصل السريع مع العملاء، وتعزيز تجربتهم بما يضمن تسهيل عملية تسديد مستحقاتهم السابقة على الشركة. كما أوضحت الشركة أن المديونيات القديمة يُقصد بها تلك الفواتير التي صدرت منذ عام 2017م فما قبل، ولم يستطع العميل سدادها.

وتأتي هذه المبادرة لتخفيض المديونيات كمبادرة مجتمعية للشركة التي درجت على تلمس حاجات العميل بشكل دوري، وخصوصًا مع بداية جائحة كورونا المستجد؛ إذ أطلقت الشركة العديد من المبادرات والخصومات على الكثير من خدماتها المقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال. كما تعد هذه الحملة للتخفيضات على الفواتير هي الأكبر في تاريخ الشركة.STC

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية