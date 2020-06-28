أخبار عاجلة

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء

Print
شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء
"الشمري" ناشد الجهات المختصة ضرورة الوقوف على الموقع

شاهد .. مواطن يوثِّق جريان مياه شديدة الملوحة بطريقة غير طبيعية في تيماء

وثَّق أحد المواطنين بمحافظة تيماء مقطع لمياه تجري بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن طعمها شديد الملوحة.

وقال المواطن بطيحان موسى الشمري لـ"سبق" خلال الفيديو: إن المياه لم تظهر إلا بعد أعمال الحفريات لإحدى الشركات التي تقوم بمشروع إنشاء الصرف الصحي بالإسكان في تيماء.

ويعتقد "الشمري" أن المياه ربما تكون كبريتية، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الجريان على مدار الـ 24 ساعة، ومطالبًا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع.

ومن المتوقع أن تقف بلدية محافظة تيماء ومكتب الآثار على الموقع اليوم الأحد. تيماء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بسبب هذا الفيديو .. طالب متوسطة يواجه السجن 10 سنوات

بسبب هذا الفيديو .. طالب متوسطة يواجه السجن 10 سنوات

بسبب هذا الفيديو .. طالب متوسطة يواجه السجن 10 سنوات

بسبب هذا الفيديو .. طالب متوسطة يواجه السجن 10 سنوات

تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

شبكة عيون الإخبارية