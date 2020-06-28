أخبار عاجلة

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد عودة "كاريلي" والمحترفين الأجانب .. الاتحاد يستأنف تدريباته

Print
ألكساندر بيزيتش يعود لصفوف الفريق

بعد عودة

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته، والتي سبقها اجتماع المدرب باللاعبين، حيث شرح لهم برنامج الإعداد والذي سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي ابتداءً من اليوم الأحد.

وتقرر أن يكون الحضور لتأدية التدريب الصباحي على مجموعات في صالة اللياقة البدنية؛ تماشيًا مع بروتوكولات وزارة الرياضة المتعلقة بالوقاية من لتقليل عدد الموجودين داخل الصالة في وقت واحد.

يُشار إلى أن المدرب البرازيلي كاريلي وصل يوم أمس، إلى جدة رفقة عدد من محترفي الفريق البرازيليين مثل جوناس دي سوزا ورومارينيو دا سيلفا وبرونو أوفيني، بالإضافة إلى المغربي كريم الأحمدي.

وفي سياق متصل سيعود المهاجم الصربي ألكساندر بيزيتش إلى نادي الاتحاد، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي سيئول الكوري الجنوبي.

وكان نادي سيئول الكوري الجنوبي ، أعلن رسميًا، عن انتهاء إعارة الصربي ألكساندر بيزيتش مهاجم نادي الاتحاد التي امتدت لمدة عام ونصف العام.

الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية