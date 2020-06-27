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الأزهر يقرر عودة العمل بكافة القطاعات وإلغاء الإجازات الاستثنائية (مستند)

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الأزهر يقرر عودة العمل بكافة القطاعات وإلغاء الإجازات الاستثنائية (مستند) الأزهر يقرر عودة العمل بكافة القطاعات وإلغاء الإجازات الاستثنائية (مستند)

مصراوي Masrawy

06:07 م السبت 27 يونيو 2020

كتب- محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، عودة العمل بجميع القطاعات التابعة له، وإلغاء الأجازات الاستثنائية، عدا الحالات المصابة أو المخالطة لمصابين بكورونا، على أن يتم منحهم إجازة 14 يومًا.

ونص قرار وكيل الأزهر -حصل مصراوي على نسخة منه- على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العاملين بالقطاعات التابعة له، من أي إصابة بفيروس كورونا، من ارتداء الكمامات واستخدام الكحول.

ونص قرار وكيل الأزهر، على أن يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة، بدءاً من غد الأحد.

وبدأت تطبيق إجراءات التعايش مع كورونا، السبت، والتي تضمنت إعادة فتح المساجد، والمقاهي والمطاعم بنسبة 20%، وإلغاء حظر التجوال.

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