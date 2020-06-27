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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجل في الأردن، الخميس، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها واحدة محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1086، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتعود الحالة المحلية إلى إصابة بين الكوادر العاملة في منطقة العزل في البحر الميّت.

أما الحالات الخارجية، شملت 13 إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من السعوديّة، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من الباكستان).

وكذلك إصابة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأُعلن عن شفاء 15 مصابا جديداً، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 797.

وأجري 6325 فحصاً مخبريّاً الخميس، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 355004 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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