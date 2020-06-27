أسقف أسيوط: عودة القداسات اليومية بجميع الكنائس يوم الإثنين

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم السبت، بدء القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية صباح يوم الإثنين المقبل، بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أسقف أسيوط، عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مشيرًا إلى توقف القداسات بالكنائس يومي الجمعة والأحد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بكل جدية.

وأشار الأنبا يوأنس، إلى عقد أكثر من قداس يوميًا في كل كنيسة بقدر الإمكان.