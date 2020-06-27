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زيارة مرتقبة لوفد من النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح إلى موسكو خلال أيام

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بنغازي – سبوتنيك. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، أحميدة حومة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "هناك ترتيب في بداية تموز/ يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى دولة ".

© Sputnik . Nader Al-Sharif

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميدة حومة

وتابع حومة قائلا: "خلال الزيارة سيتم التحدث عن العديد من القضايا على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة وكذلك مخرجات مؤتمر برلين وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. أو بما معناها دعم الجهود الروسية في هذا الاتجاه".

وكان البرلمان الليبي المنعقد شرقي البلاد، قد أعلن الأربعاء الماضي، أنهم سيطلبون بشكل رسمي مساعدة القاهرة لو حاولت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة، الاستيلاء على مدينتي سرت أو الجفرة من قوات الجيش الوطني الليبي، واعتبرت الهيئة التشريعية أن ذلك سيكون بمثابة "دفاع شرعي عن النفس".

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