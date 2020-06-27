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ازدحام أمام الأفران في لبنان بعد امتناع اصحابها عن تسليم الخبز للمحلات (صور)

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نقيب صناعة الخبز في لبنان طوني سيف يقول لوكالة "سبوتنيك"، إن :"الأفران لم تعد توزع الخبز، لأن التوزيع فيه كلفة، كلفة نقل وكلفة للعميل، هذه الكلفة لم نعد نستطيع أن نتحملها في هذه الظروف".

ويضيف:"موعودون من وزارة الاقتصاد بدراسة سريعة بداية الأسبوع المقبل لأخذ وضعنا بعين الاعتبار، وإعطاءنا حقنا، لا نريد أكثر من ذلك، للاستمرار بتأمين ربطة الخبز للمواطن".

ويوضح أنه لا يوجد أزمة في الخبز لأنه موجود ومؤمن، مع العلم أننا نشتري المازوت من السوق السوداء".

ويشير سيف إلى أن ربطة الخبز بالمبدأ سيرتفع سعرها، ولدينا لجنة تتواصل مع وزارة الاقتصاد لدرس الكلفة الجديدة، لأن المؤشر تغير والاسعار تغيرت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار، ونتمنى أن يحمل بداية الاسبوع المقبل نتيجة الدراسة".

ويكشف سيف أن الخسائر في صالات عرض الأفران حوالي 10% وإذا بعناها خارج الفرن الخسائر أكثر من 30%" .

© Sputnik . Zahraa Al - Amir

ازدحام أمام الأفران في لبنان بعد امتناع اصحابها عن تسليم الخبز للمحلات

هذا ولم تنجح اللبنانية مع مصرف لبنان في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وأقفلت معظم المحلات التجارية والسوبر ماركت والملاحم أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية، لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز ال 7500 ليرة لبنانية.

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية