الشهر العقاري يعود للعمل اليوم بكامل طاقته ويحدد إجراءات التعامل مع المصابين والمخالطين

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مصراوي Masrawy

كتب- حاتم أبوالنور:

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عودة العمل العمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق طريقة التعامل مع الصابين بفيروس كورونا والمخالطين للمصابين، حيث يعد المصاب بالفيروس في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته.

وتابعت: "أما المخالطين للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس".

وجاءت باقي القرارات الاحترازية على النحو التالي:

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