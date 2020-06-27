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الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة

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رام الله - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ أرضا شرق مدينة دير البلح دون وقوع إصابات أو أضرار في المكان الذي يعد فارغا.

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA

وقصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا آخر بقذيفتين صاروخيتين شرقي مدينة غزة حيث تبين أن القصف استهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية حيث دُمرت واشتعلت النيران فيها دون أن يُعلن عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل رصدت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه:

"متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الصاروخين سقط أحدهما في منطقة غير مأهولة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بينما سقط الآخر داخل القطاع".

SputnikNews

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