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الوادي الجديد تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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الوادي الجديد تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا الوادي الجديد تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:01 ص السبت 27 يونيو 2020

الوادي الجديد–محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، وفاة حالة بكورونا في مركز الفرافرة و تسجيل 11 إصابة جديدة بواقع 8 حالات بمركز الداخلة و3 حالات بمدينة الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ 266 إصابة منهم 19 وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي رسمي، مساء الجمعة، تعافي 4 حالات بمستشفى الدالة العام بإجمالي 130 حالة شفاء وخروج من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 54 مواطنًا بمركز الداخلة من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

إصابات يوم 26 يونيو 2020

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