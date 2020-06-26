بلدية "المجاردة" تزيل عددًا من السيارات التالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء

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ضمن حملة لمعالجة التشوهات البصرية

تواصل الفرق الميدانية ببلدية محافظة المجاردة في منطقة عسير أعمال إزالة التشوه البصري بإزالة السيارات التالفة والمخالفة والمهملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة. وتم حصر عدد 60 سيارة، و6 هياكل، ووضع الإشعارات عليها من قِبل البلدية مسبقًا؛ كونها من عناصر التشوه البصري.

وأوضح عايض إبراهيم المحجاني، رئيس بلدية المجاردة، أن "البلدية نفذت حملة شاملة لإزالة ورفع السيارات المتهالكة والتالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء".

وأكد أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها البلدية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري في المحافظة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعارًا لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة. مشيرًا إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستمرار بكامل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وختم بقوله: إن هذه الحملة تأتي بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وتتم الأعمال وفق خطة وجداول تُرسل تقاريرها بشكل أسبوعي بهدف تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

التشوه البصري