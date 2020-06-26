أخبار عاجلة

"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان -
ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا -
المكسيك: 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى -
ملعب ONTime - حلقة الأحد 28/06/2020 مع سيف زاهر- الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - محمد صلاح أبو جريشة : حسني عبد ربه لم يتعرض للظلم في الإسماعيلي -
ملعب ONTime - محمد صلاح أبو جريشة : الظلم والإهانة عنوان مشواري مع الإسماعيلي -
ملعب ONTime - عادل مصطفي : كرة القدم مصدر دخل وإلغاء الدوري سيؤثر على فئة كبيرة -
ملعب ONTime - إجابات على السريع مع "عادل مصطفي" -
ملعب ONTime - دوري الأبطال والكونفيدرالية والدوري العام ..ملفات تنتظر الحسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

Print
بعد 40 عامُا من العمل حملت في زواياها ذكريات جميلة للمسافرين

مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

ودع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الصالة الجنوبية بعد 40 عامًا من العطاء، وانتقل العمل إلى الصالة رقم 1 بالمطار الجديد للوجهة العالمية.

وكانت الصالة الجنوبية محطة قدوم ومغادرة لطائرات الخطوط من وإلى داخل وخارج السعودية، وبها إدارات عدة حكومية، ومستوصف طبي، والمكتب التنفيذي، إضافة إلى الخدمات المساندة.

وفي مقطع ، سجلته إدارة المطار، أكدت أن الصالة الجنوبية احتوت بين زواياها على ذكرياتهم الجميلة، ورحلات لا تنسى في الداخل، وبين بلدان العالم، لكنها أغلقت أبوابها الآن، وتنقلت الكاميرا بين زوايا الصالة الجنوبية، تارة في صالة المغادرة للرحلات الدولية، وتارة في صالة القدوم للرحلات الداخلية.

مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

"كورونا" تُغيِّب رئيس الجالية اليمنية بشمال السعودية

"كورونا" تُغيِّب رئيس الجالية اليمنية بشمال السعودية

المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي

المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

شبكة عيون الإخبارية