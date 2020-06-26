أهالي "أتانا" بالليث يطالبون بفتح تحقيق حول بئر حكومية لا تخدمهم منذ 10 سنوات

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تحمل اسمهم وتقع بعيدًا عن منازلهم وتم إمدادها بالتيار الكهربائي مؤخرًا

تساءل عدد من سكان قرية أتانا الواقعة شرقي محافظة الليث عن وضع البئر التي تم إنشاؤها قبل سنوات من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بعيدًا عن منازلهم بهدف السقيا؛ إذ لم تُجدِ نفعًا.

واعتبر الأهالي البئر التي تم إنشاؤها من قِبل "المياه" قبل أكثر من 10 سنوات قد دخلت التاريخ عند استحداثها إلا أنها خرجت من الجغرافيا ونطاق منازلهم، ولم ينتفعوا بها كونها تقع بعيدًا عنهم بالرغم من أن المشروع أُنشئ لخدمتهم.

وطالب السكان بضرورة فتح ملف تحقيق حول واقع هذه البئر التي لم يتم الاستفادة منها منذ سنوات، بالرغم من أنها تحمل اسمهم، وتقع بعيدًا عن منازلهم. وقد تم إمداد التيار الكهربائي لها مؤخرًا.