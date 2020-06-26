مطار جدة يودع الصالة الجنوبية وينتقل إلى الصالة رقم 1 كوجهة عالمية

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بعد 40 عامُا من العمل حملت في زواياها ذكريات جميلة للمسافرين

ودع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الصالة الجنوبية بعد 40 عامًا من العطاء، وانتقل العمل إلى الصالة رقم 1 بالمطار الجديد للوجهة العالمية.

وكانت الصالة الجنوبية محطة قدوم ومغادرة لطائرات الخطوط السعودية من وإلى داخل وخارج السعودية، وبها إدارات عدة حكومية، ومستوصف طبي، والمكتب التنفيذي، إضافة إلى الخدمات المساندة.

وفي مقطع فيديو، سجلته إدارة المطار، أكدت أن الصالة الجنوبية احتوت بين زواياها على ذكرياتهم الجميلة، ورحلات لا تنسى في الداخل، وبين بلدان العالم، لكنها أغلقت أبوابها الآن، وتنقلت الكاميرا بين زوايا الصالة الجنوبية، تارة في صالة المغادرة للرحلات الدولية، وتارة في صالة القدوم للرحلات الداخلية.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي