الأردن الأول عالمياً في انتشار التدخين

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جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الصحة في تصريحات لقناة المملكة، الأربعاء، أن الأردن يعد الدولة الأولى عالميا من حيث انتشار التدخين وفق مؤشرات الصحة العالمية.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية نتائج لدراسة حكومية أجريت عام 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن معدلات التدخين في الأردن هي الأعلى في العالم.

وتقول الدراسة إن أكثر من 8 رجال أردنيين من أصل 10 اشخاص يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

ووجدت الدراسة أن الأردنيين يدخنون يوميا ويستهلكون ما معدله 23 سيجارة يوميا.

وأظهرت الدراسة أن 66% من الرجال الأردنيين وأكثر من 17% من النساء كانوا مدخنين، وبالتالي يتجاوز الأردن إندونيسيا التي لطالما اعتبرت الدولة الأكثر استخداما للتبغ في العالم.