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لبنان.. النيابة تتهم رجل دين شيعي بـ"لقاء إسرائيليين"

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لبنان.. النيابة تتهم رجل دين شيعي بـ"لقاء إسرائيليين" لبنان.. النيابة تتهم رجل دين شيعي بـ"لقاء إسرائيليين"

جي بي سي نيوز :- وجهت النيابة اللبنانية، الثلاثاء، عدة اتهامات لرجل الدين الشيعي البارز والمعارض لحزب الله "علي الأمين" بينها "لقاء مسؤولين إسرائيليين" و"التحريض بين الطوائف" و"مهاجمة المقاومة".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ادعت على السيد علي الأمين، بجرائم الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن".

وأضافت الوكالة اللبنانية أن الدعوى "تقدم بها مجموعة محامين".

وشارك "الأمين"، نهاية 2019 في مؤتمر لحوار الأديان ، حول التنوع الديني، بالتعاون مع مؤسسة الأعمال والحرية الدينية في واشنطن.

وحضر المؤتمر الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً شلومو عمار، إلى جانب نحو 60 شخصية ورجال دين من دول عدة وتناولت الصحف الإسرائيلية الخبر، محتفلة بلقاء "عمار" مع "الأمين" في صورة تذكارية.

ونفى "الأمين" في مؤتمر صحفي في 19 ديسمبر/كانون أول 2019، الاتهامات الموجهة له بالتطبيع مع إسرائيل، عادّاً أن الانتقادات جاءت "تتويجاً لمجموعة من الحملات القديمة التي كان يقوم بها حزب الله ضدّي شخصياً لرفضي القديم - الجديد المشروع الإيراني الذي يحملونه في لبنان والمنطقة".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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