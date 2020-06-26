أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مستند| اعتبارًا من السبت.. مواعيد جلسات "شمال وشرق القاهرة"

Print

مصراوي Masrawy

02:54 م الجمعة 26 يونيو 2020

كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار أسامة علام، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية القرار رقم 136 لسنة 2020 يتضمن مواعيد الجلسات الجديدة التي تبدأ من التاسعة صباحًا.

وحوى القرار تقسيم الجلسات على فترتين "ًصباحية ومسائية تبدأ الأخيرة في الثانية عشر ظهرًا.

وتعقد الدوائر مساءً بدلًا من صباحًا كالتالي:

1- مبنى المحكمة الكلية بالعباسية:

- دائرة 30 كلي (جنح مستأنف الجديدة - مستأنف النزهة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة (جنح مستأنف بولاق أبوالعلا - 10 جنح مستأنف الزيتون - 10 جنح مستأنف الأزبكية) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 36 كلي (جنح مستأنف الأميرية - جنح مستأنف العنف ضد المرأة - جنايات مستأنف الأحداث والاشتباه) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 35 جزئي (جنح روض الفرج - شبرا - مدني وصحة توقيع روض الفرج وإشكالات تنفيذ موضوعية ووقتية محكمة شمال رقم الصفر) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 17 كلي (مستأنف الزاوية الحمراء - مستأنف الساحل - مستأنف حدائق القبة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

- دائرة 32 كلي (مستأنف شبرا - مستأنف الوايلي - مستأنف الظاهر - مستأنف البيئة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

- دائرة 26 كلي (مستأنف الشرابية - مستأنف روض الفرج - مستأنف عين شمس) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

2- محكمة مصر الجديدة:

- دائرة 19 جزئي (جنح عين شمس) أيام السبت والأحد والإثنين)

- دائرة 30 جزئي (جنح النزهة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

3- مجمع محاكم الأميرية:

- دائرة 27 جزئي (جنح الزاوية - الظاهر - الأميرية) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 24 (جنح حدائق القبة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 1 جزئي (جنح الزيتون) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

4- مجمع محاكم الجلاء

- دائرة 7 جزئي (جنح الأزبكية - جنح بولاق - جنح جرائم العنف ضد المرأة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 5 جزئي (جنح الساحل - البيئة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وقرر القاضي أسامة علام نقل الدائرة 39 مدني وصحة توقيع مصر الجديدة من قاعة 2 بمبنى عين شم إلى قاعة 4 بذات المبنى.

ونقل انعقاد الدائرة 22 مدني وصحة توقيع النزهة وتظلمات الرسوم القضائية والوقف للمجمع من قاعة 3 بمبنى عين شمس إلى قاعة 4 بذات

وينقل انعقاد الدائرة 46 مدني كلي مسائي من قاعة 5 بالمبنى القديم بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في مداولة قاعة 8 بذات المبنى.

106163960_733859577386333_1775827780371131571_n106338245_700263467188489_5438977329634351002_n

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

شعر بها سكان القاهرة.. مصر تسجِّل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة

شعر بها سكان القاهرة.. مصر تسجِّل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة

لقاء خاص - حسام حسن يكشف كواليس تسميته هو وأخيه "حسام وإبراهيم حسن" نسبة إلى تؤام الكرة المصرية

لقاء خاص - حسام حسن يكشف كواليس تسميته هو وأخيه "حسام وإبراهيم حسن" نسبة إلى تؤام الكرة المصرية

شبكة عيون الإخبارية