مستند| اعتبارًا من السبت.. مواعيد جلسات "شمال وشرق القاهرة"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار أسامة علام، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية القرار رقم 136 لسنة 2020 يتضمن مواعيد الجلسات الجديدة التي تبدأ من التاسعة صباحًا.

وحوى القرار تقسيم الجلسات على فترتين "ًصباحية ومسائية تبدأ الأخيرة في الثانية عشر ظهرًا.

وتعقد الدوائر مساءً بدلًا من صباحًا كالتالي:

1- مبنى المحكمة الكلية بالعباسية:

- دائرة 30 كلي (جنح مستأنف مصر الجديدة - مستأنف النزهة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة (جنح مستأنف بولاق أبوالعلا - 10 جنح مستأنف الزيتون - 10 جنح مستأنف الأزبكية) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 36 كلي (جنح مستأنف الأميرية - جنح مستأنف العنف ضد المرأة - جنايات مستأنف الأحداث والاشتباه) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 35 جزئي (جنح روض الفرج - شبرا - مدني وصحة توقيع روض الفرج وإشكالات تنفيذ موضوعية ووقتية محكمة شمال رقم الصفر) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 17 كلي (مستأنف الزاوية الحمراء - مستأنف الساحل - مستأنف حدائق القبة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

- دائرة 32 كلي (مستأنف شبرا - مستأنف الوايلي - مستأنف الظاهر - مستأنف البيئة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

- دائرة 26 كلي (مستأنف الشرابية - مستأنف روض الفرج - مستأنف عين شمس) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

2- محكمة مصر الجديدة:

- دائرة 19 جزئي (جنح عين شمس) أيام السبت والأحد والإثنين)

- دائرة 30 جزئي (جنح النزهة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

3- مجمع محاكم الأميرية:

- دائرة 27 جزئي (جنح الزاوية - الظاهر - الأميرية) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 24 (جنح حدائق القبة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 1 جزئي (جنح الزيتون) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

4- مجمع محاكم الجلاء

- دائرة 7 جزئي (جنح الأزبكية - جنح بولاق - جنح جرائم العنف ضد المرأة) أيام السبت والأحد والإثنين.

- دائرة 5 جزئي (جنح الساحل - البيئة) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وقرر القاضي أسامة علام نقل الدائرة 39 مدني وصحة توقيع مصر الجديدة من قاعة 2 بمبنى عين شم إلى قاعة 4 بذات المبنى.

ونقل انعقاد الدائرة 22 مدني وصحة توقيع النزهة وتظلمات الرسوم القضائية والوقف للمجمع من قاعة 3 بمبنى عين شمس إلى قاعة 4 بذات

وينقل انعقاد الدائرة 46 مدني كلي مسائي من قاعة 5 بالمبنى القديم بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في مداولة قاعة 8 بذات المبنى.