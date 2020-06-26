إدانة 17 موظفًا و14 قرار إزالة.. 15 معلومة عن برج جرجا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تواصل الأجهزة التنفيذية بسوهاج، اليوم الجمعة، استعداداتها لإزالة برج مخالف مكون من ١١ طابقًا مقام على أراضي أملاك الدولة بمدينة جرجا، جنوبي المحافظة، غدًا السبت.

ويقدم "مصراوي" خلال هذه السطور أبرز المعلومات عن العقار المخالف:

١ – العقار بني منذ عام ٢٠١١.

٢ - مقام على مساحة حوالي ٤٣٥ مترًا، فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي ٥٢٠ مترًا، بسبب البروز.

٣ - مكون من ١١ طابقًا، كامل التشطيب.

٤ - صادر للعقار ١٤ قرار إزالة.

٥ - قرارات الإزالة الصادرة للعقار باسم شخص متهم في قضية تزوير.

٦ - جهة ولاية الأرض المقام عليها العقار المخالف هي الهيئة العامة للطرق.

٧ - الموظفين المدانين بسبب العقار المخالف ١٧ موظفًا، بينهم مديرين إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا "مفصولين"، مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية "محبوس"، ١٤ موظف من إدارات مختلفة "محالين للمحاكمة التأديبية".

٨ - يقوم على عملية إزالة العقار شركة خاصة جرى استدعائها من محافظة بالوجه البحري، بسبب ارتفاع العقار، ويتحمل تكلفة الإزالة صاحب المخالفة.

٩ - أول مرة على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج يزال عقار مخالف بهذا الارتفاع.

١٠ - الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج تسلمت العقار المخالف، المقرر إزالته غدًا السبت بحضور محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقي، مدير أمن المحافظة، اللواء حسن محمود، وفرضت طوقًا أمنيًا حوله، وجرى فصل بعض المرافق التي جرى توصيلها للعقار.

١١ - كانت هناك مفاوضات من جانب مُلاك العقار ومحافظ سوهاج الحالي، والمحافظين السابقين عليه، لمنع إزالة المبنى بالصورة التي ترتضيها المحافظة، لكنها باءت جميعها بالفشل، مؤكدين أن القانون يطبق على الجميع، وأن العقار صادر له قرارات إزالة ولابد من تنفيذها، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

١٢ - البرج مُقام من الجهة الشرقية للطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" بمدخل مدينة جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.

13 - يضم محلات تجارية ووحدات سكنية.

14 – يضم وحدات إدارية وعيادات أطباء.

15 – العقار غير مأهول بالسكان.