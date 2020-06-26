أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

Print

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

أهدى فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.

سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس

شبكة عيون الإخبارية