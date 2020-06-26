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"سبق" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف

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تصوير - ماجد عسيري: رصدت "سبق" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.

وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار .

كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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