أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : الحبس لمتهم تزوج قاصر بعقد عرفي ... بعد ان قام آخرين بالتعدي عليها

Print
الأردن : الحبس لمتهم تزوج قاصر بعقد عرفي ... بعد ان قام آخرين بالتعدي عليها الأردن : الحبس لمتهم تزوج قاصر بعقد عرفي ... بعد ان قام آخرين بالتعدي عليها

جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحبس متهم 7 سنوات بتهمة مواقعة انثى اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر .

وفي تفاصيل القضية : فان الفتاة المذكورة تعرضت للاغتصاب على يد اشخاص وعندما علم المتهم بذلك تقدم لطلب يدها فتمت الموافقة وقراءة الفاتحة على ان يتم الذهاب الى المحكمة وتسجيل العقد . 

واضافة للتفاصيل : فان المتهم اخبر عائلة الفتاة ان العقد في المحكمة لاستكمال الاجراءات  ، الا ان القاضي قد رفض المعاملة لان الفتاة قاصر . 

وتمت اجراءات الزواج بدون عقد ، وفي اليوم المحدد ليوم الزواج حضر المتهم الى العائلة لوحده دون ان يحضر اي شخص من عائلته وتم اصطحاب الفتاة الى منزل الزوجية وتم ايقافه بسبب وجود طلبات سابقة عليه .

واضافة للتفاصيل : فانه وخلال تواجد المتهم في السجن تواجدت الفتاة في منزل ذويها وقامت الام بطلب عقد الزواج وبعد مراجعة المحكمة الشرعية تبين انه لا يوجد عقد زواج . 
وعليه جرت المحاكمة . 

 المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان

الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان

عبيدات : فرض حظر شامل خلال عطلة العيد مرهون بالوضع الوبائي

عبيدات : فرض حظر شامل خلال عطلة العيد مرهون بالوضع الوبائي

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

سوريا على شفير الجوع.. ومساعدات أممية في السوق السوداء

سوريا على شفير الجوع.. ومساعدات أممية في السوق السوداء

شبكة عيون الإخبارية