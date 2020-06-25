الأردن : الحبس لمتهم تزوج قاصر بعقد عرفي ... بعد ان قام آخرين بالتعدي عليها

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جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحبس متهم 7 سنوات بتهمة مواقعة انثى اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر .

وفي تفاصيل القضية : فان الفتاة المذكورة تعرضت للاغتصاب على يد اشخاص وعندما علم المتهم بذلك تقدم لطلب يدها فتمت الموافقة وقراءة الفاتحة على ان يتم الذهاب الى المحكمة وتسجيل العقد .

واضافة للتفاصيل : فان المتهم اخبر عائلة الفتاة ان العقد في المحكمة لاستكمال الاجراءات ، الا ان القاضي قد رفض المعاملة لان الفتاة قاصر .

وتمت اجراءات الزواج بدون عقد ، وفي اليوم المحدد ليوم الزواج حضر المتهم الى العائلة لوحده دون ان يحضر اي شخص من عائلته وتم اصطحاب الفتاة الى منزل الزوجية وتم ايقافه بسبب وجود طلبات سابقة عليه .

واضافة للتفاصيل : فانه وخلال تواجد المتهم في السجن تواجدت الفتاة في منزل ذويها وقامت الام بطلب عقد الزواج وبعد مراجعة المحكمة الشرعية تبين انه لا يوجد عقد زواج .

وعليه جرت المحاكمة .

المدينة نيوز