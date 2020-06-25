أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: تعيين "بيتر وجيه" نائبًا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة

Print
الصحة: تعيين "بيتر وجيه" نائبًا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة الصحة: تعيين "بيتر وجيه" نائبًا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة

مصراوي Masrawy

04:39 م الخميس 25 يونيو 2020


كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور بيتر وجيه للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الإشراف الفني على مستشفيات حميات العباسية.

كانت وزيرة الصحة قررت مطلع مايو الماضي، تعيين الدكتور بيتر وجيه، أخصائي طب بشري بمعهد ناصر، للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات العباسية.

وسبق أن عمل وجيه نائبا لمدير معهد ناصر للأقسام الحرجة والطوارئ، ومديرا لمستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الجديد في بورسعيد.

IMG_20200625_163206

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و81 حالة وفاة

شعر بها سكان القاهرة.. مصر تسجِّل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة

شعر بها سكان القاهرة.. مصر تسجِّل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة

لقاء خاص - حسام حسن يكشف كواليس تسميته هو وأخيه "حسام وإبراهيم حسن" نسبة إلى تؤام الكرة المصرية

لقاء خاص - حسام حسن يكشف كواليس تسميته هو وأخيه "حسام وإبراهيم حسن" نسبة إلى تؤام الكرة المصرية

شبكة عيون الإخبارية