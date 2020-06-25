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"فقدان الشم والتذوق".. الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بفيروس كورونا

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"فقدان الشم والتذوق".. الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بفيروس كورونا "فقدان الشم والتذوق".. الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:08 م الخميس 25 يونيو 2020

كتب- أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تعريفًا جديدًا لتشخيص الحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقسم التعريف الجديد، الحالات إلى حالات مشتبه في إصابتها، ومحتملة الإصابة، والإصابة المؤكدة.

والحالات المشتبه في إصابتها، هي أي شخص يعاني من أي من الأعراض التالية:

- أعراض تنفسية حاجة (الكحة، ضيق التتفس)

- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38

- حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق

أو جميع هذه الأعراض مع عدم وجود أسباب أخرى خلال ١٤ يوما قبل ظهور الأعراض.

أما الحالات المحتملة، هي حالة مشتبه في إصابتها مع وجود أي من الظروف التالية خلال ١٤ يوما قبل ظهور الأعراض:

- مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بpcr بفيروس الكورونا.

- أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد.

- مخالط لحالة وفاة ظهرت عليها أعراض تنفسية حادة ولم يتم تشخيصها.

- وجود أشعة مقطعية على الصدر (إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر) بها خصائص تشخيصية للعدوى كورونا

وأوضح التعريف أن الحالة المؤكدة، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى كوفید-19.

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