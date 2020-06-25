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"دبكة" لوزير الصحة اللبناني دون تباعد تثير انتقادات ..

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"دبكة" لوزير الصحة اللبناني دون تباعد تثير انتقادات .. بالفيديو "دبكة" لوزير الصحة اللبناني دون تباعد تثير انتقادات ..

جي بي سي نيوز :- شكّل احتفال أقامه عدد من سكان إحدى المناطق في بعلبك، لتكريم وزير الصحة حمد حسن، صدمة للبنانيين، بسبب تجاوز كل ضوابط كورونا، التي كان يشدد عليها الوزير طيلة الفترة الماضية.

وحمل حشد من الناس، حسن على الأكتاف، وبدأوا بالتراقص، وأداء الدبكة اللبنانية، على أنغام الأغاني، في أجواء أبعد ما تكون عن التباعد الاجتماعي والوقاية من ، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر نشطاء من حمل حسن على الأكتاف، وتراقصه بسيف في يديه.

ورد الوزير على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "شكراً مدينة الشمس على الغيرة والمحبة والنخوة، عائلتي البعلبكية الأصيلة أصحاب المبادرة اللطيفة، ليس من باب المكابرة، لقد تجاوز البعض من المشاركين بحماسهم بعض الضوابط، ولكن لم يتجاوزوا أصول التحليل والمخاطبة. وسنبقى النموذج في الألفة والتفاعل والالتزام".

عربي 21 


 

جي بي سي نيوز

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