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رئاسة وزراء لبنان تنفي المعلومات المتداولة عن مضمون الاتصال بين دياب ونظيره المصري

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رئاسة وزراء لبنان تنفي المعلومات المتداولة عن مضمون الاتصال بين دياب ونظيره المصري رئاسة وزراء لبنان تنفي المعلومات المتداولة عن مضمون الاتصال بين دياب ونظيره المصري

جي بي سي نيوز :- نفت رئاسة اللبنانية، ما تداولته وسائل إعلام لبنانية حول مضمون اتصال هاتفي جرى بين رئيسي حكومة لبنان حسان دياب ومصر مصطفى مدبولي، معتبرة أنه تحريض سياسي.

يأتي ذلك، إثر مقال نشرته صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "هكذا أجهض دياب الطرح المصري: "إستقبلوني أولا"!، نقلت فيه معلومات تفيد بأنه خلال ما تكشف لـ"نداء الوطن" من معلومات تفيد بأن "دياب أجهض طرحا رسميا قدمته لمساعدة لبنان في مجال الطاقة، متجاهلا إياه ومحاولا استثماره عبر فرض ما يشبه المقايضة بين استقباله في القاهرة وقبول البحث في تفاصيل المبادرة المصرية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اتصل بدياب إثر إقرار مجلس الوزراء عملية تأهيل معملي دير عمار (شمال لبنان) والزهراني (جنوب) للكهرباء، مبديا استعداد بلاده لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، مؤكدا أن شركة السويدي المصرية ترغب بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية في المساهمة بإعادة تأهيل المعملين وفق المواصفات والمعايير التقنية الدولية، وتجهيزهما في مدة زمنية معقولة ليكون بمقدور كل منهما استقبال مادة الغاز المسال لتوليد الطاقة. وأبدى جهوزية القاهرة للتنسيق مع الحكومة الألمانية لتسهيل هذه العملية فضلا عن تعهده بتأمين حاجة لبنان من الغاز المسال بأسعار مخفضة وبالتقسيط المريح، لكن المفاجأة، وفق ما عبرت المصادر الدبلوماسية، كانت بأن دياب تعامل ببرودة مع الطرح المصري ولم يبادر إلى متابعته إنما ركز اهتمامه على مسألة تلبية طلبه بزيارة القاهرة رافضا حتى فكرة إيفاد وزير الطاقة إلى هناك لمناقشة الطرح المصري قبل الرد إيجابا على طلباته المتكررة بزيارة العاصمة المصرية".

وقد نفى المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في لبنان ما تداولته الصحيفة عن الاتصال مع مدبولي، مؤكدة ثوابت العلاقة بين مصر ولبنان، ومعتبرة أن هذا الكلام يندرج في إطار التحريض السياسي وهو من نسج خيال مؤلفه وكاتبه فقط.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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