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"مدني ضباء" ينقذ 5 أشخاص علقوا بـ"غمرة ديسة" بسبب الإجهاد

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جرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء حادث إنقاذ أربعة أشخاص أجانب، ومواطن سعودي، علقوا في وادي "غمرة" التابع لمركز الديسة، أثناء رحلتهم الاستكشافية للمنطقة .

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري؛ إنهم تلقوا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بلاغاً يفيد بتعرض خمسة أشخاص للاحتجاز بالوادي، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ.

وبناء على الأحداثيات المرسلة لموقع الأشخاص ، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين المجموعة الأولى بوادي "غمرة" والمجموعة الثانية تم توجيهها لشعيب "الهبيرة" لضمان سرعة الوصول.

وأضاف: لقد تم على أثر ذلك التوصل للأشخاص عند الساعة السادسة مساءً، وعددهم خمسة أشخاص أحدهم مواطن سعودي والآخرين من دول أجنبية مختلفة وهم بحالة عطش وإرهاق أثناء رحلتهم الاستكشافية للمنطقة.

وأشار الرائد الشمري إلى أنه قد جرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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