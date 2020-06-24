أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | هل الآدوات المستخدمة في جراحات السمنة لها تآثير على المريض -
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض -
في نهاية الموسم .. اعرف الهدف من برنامج الحكيم في بيتك -
رئيس تحرير برنامج الحكيم في بيتك يبرز آساليب واليات البرنامج -
الحكيم في بيتك | آلام الصدر.. لو حسيت بالأعراض دي لازم تتوجه لأقرب دكتور -
الحكيم في بيتك | آسباب ارتفاع ضغط الدم.. اعرف من كبسولة الحكيم -
الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض -
أوضة اللبس ... قريباّ مع ميدو علي شاشة النهار -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير أمريكي: أفضل دولة للنساء في العالم العربي

Print
تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي تقرير أمريكي: أفضل دولة للنساء في العالم العربي
سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية عربيًّا والأردن ثالثًا والإمارات رابعة

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

احتلت المملكة العربية المرتبة الأولى في العالم العربي في ترتيب أفضل دول العالم للنساء لعام 2020م.

وكشف تقرير CEOWORLD الأمريكي أن مؤشرات عدة وُضعت لاختيار أفضل دول العالم للنساء، من بينها معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.

وجاء العراق في المرتبة الـ11 عربيًّا، ومصر في المرتبة الـ12، وتونس في المرتبة الـ13، والبحرين في المرتبة الـ14، واليمن في المرتبة الـ15 عربيًّا، وسوريا في المرتبة الـ16، والصومال في المرتبة الـ17.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

شبكة عيون الإخبارية