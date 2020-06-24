أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | هل الآدوات المستخدمة في جراحات السمنة لها تآثير على المريض -
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض -
في نهاية الموسم .. اعرف الهدف من برنامج الحكيم في بيتك -
رئيس تحرير برنامج الحكيم في بيتك يبرز آساليب واليات البرنامج -
الحكيم في بيتك | آلام الصدر.. لو حسيت بالأعراض دي لازم تتوجه لأقرب دكتور -
الحكيم في بيتك | آسباب ارتفاع ضغط الدم.. اعرف من كبسولة الحكيم -
الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض -
أوضة اللبس ... قريباّ مع ميدو علي شاشة النهار -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. إخماد حريق التهم 42 محل خضار بسوق "سكاكا".. ولا إصابات

Print
الدفاع المدني: لن نتوانى عن محاسبة أي إهمال تكشفه التحقيقات

بالصور.. إخماد حريق التهم 42 محل خضار بسوق

أسفر حريق، نشب مساء اليوم في سوق الخضار المركزية بسكاكا، عن احتراق ٤٢ محلاً، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء اليوم بلاغًا عن حادثة حريق بسوق الخضار المركزية بسكاكا، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.

وأشار "الضويحي" إلى أن فرقًا من الدفاع المدني متخصصة ومزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وتم - بفضل من الله - إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ(٨٥٠) مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأضاف بأن الحريق أسفر عن احتراق عدد (42 محلاً للخضار)، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، وما زالت اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

‏‎وأشاد الضويحي بجهود الجهات ‏‎الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج منه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.. متمنيًا السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية