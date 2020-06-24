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أمانة الجوف: سوق الخضار مجهَّزة بطفايات حريق.. وشدته استدعت تدخُّل "الدفاع المدني"

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أمانة الجوف: سوق الخضار مجهَّزة بطفايات حريق.. وشدته استدعت تدخُّل "الدفاع المدني" أمانة الجوف: سوق الخضار مجهَّزة بطفايات حريق.. وشدته استدعت تدخُّل "الدفاع المدني"
قالت إنه تمت السيطرة عليه وجارٍ حصر الأضرار ومعرفة أسبابه.. ولا إصابات

أمانة الجوف: سوق الخضار مجهَّزة بطفايات حريق.. وشدته استدعت تدخُّل

كشفت أمانة منطقة الجوف عن أن الحريق الذي اشتعل بسوق الخضار المركزية بسكاكا بدأ من الجهة الجنوبية، وامتد إلى باقي المحال. مؤكدة أن المحال مجهزة بطفايات حريق إلا أن شدة الحريق استدعت تدخُّل الدفاع المدني.

وأوضحت أمانة الجوف أنه تم السيطرة على الحريق، ويجري حاليًا حصر الأضرار، والتحقق لمعرفة أسبابه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه لا توجد أية إصابات من جراء الحريق. مقدمة شكرها لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف لمتابعته المستمرة لعمليات إطفاء الحريق منذ نشوبه حتى تمت السيطرة عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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