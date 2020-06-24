أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | هل الآدوات المستخدمة في جراحات السمنة لها تآثير على المريض -
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض -
في نهاية الموسم .. اعرف الهدف من برنامج الحكيم في بيتك -
رئيس تحرير برنامج الحكيم في بيتك يبرز آساليب واليات البرنامج -
الحكيم في بيتك | آلام الصدر.. لو حسيت بالأعراض دي لازم تتوجه لأقرب دكتور -
الحكيم في بيتك | آسباب ارتفاع ضغط الدم.. اعرف من كبسولة الحكيم -
الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض -
أوضة اللبس ... قريباّ مع ميدو علي شاشة النهار -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رويترز" تكشف منشأة إيرانية سرية تُستخدم في صناعة الصواريخ

Print
"رويترز" تكشف منشأة إيرانية سرية تُستخدم في صناعة الصواريخ "رويترز" تكشف منشأة إيرانية سرية تُستخدم في صناعة الصواريخ
أقامها الحرس الثوري وتُنتج مسحوق الألمنيوم

كشفت "رويترز" في تقرير خاص اليوم الأربعاء إنشاء إيران مجمعًا سريًّا لإنتاج الألمنيوم الذي يدخل مسحوقه في صناعة الصواريخ.

وبيَّنت الوكالة أن المجمع يقع في مدينة جاجرم، وهو منشأة سرية، أقامها الحرس الثوري الإيراني، وتنتج مسحوق الألمنيوم لاستخدامه في برنامجها الصاروخي، وفقًا لـ" اليوم".

من جهته، أوضح مسؤول إيراني سابق، استقت الوكالة بعض معلومات التقرير منه، أن إيران بدأت إنتاج المسحوق للاستخدام العسكري قبل أكثر من 5 سنوات.

وأضاف بأنه زار المنشأة مرتين، وأن الإنتاج كان مستمرًّا عندما رحل عن إيران في عام 2018.

واطلعت "رويترز" على أكثر من 10 وثائق تتعلق بمشروع مسحوق الألمنيوم، إحداها رسالة موجهة من محمد طهراني للمرشد علي خامنئي، يصف فيها منشأة جاجرم بأنها مشروع لإنتاج وقود الصواريخ من مسحوق معدني.

وذكر "طهراني" أن المنشأة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين قدرة إيران على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دستور جديد لروسيا الجديدة

دستور جديد لروسيا الجديدة

روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تبدأ التصويت العام على تعديلات دستورية

روسيا تبدأ التصويت العام على تعديلات دستورية

22 عربة قطار تصل إلى الإسكندرية من روسيا

22 عربة قطار تصل إلى الإسكندرية من روسيا

شبكة عيون الإخبارية